Про це розповідають #Букви.

Свято Хрестовоздвиження відноситься до дванадцяти найшанованіших у церкві.

Після зруйнування Єрусалима римлянами, хрест, на якому розіп’яли Христа, був загублений. Згідно з Писанням, у 326 році його знайшла рівноапостольна свята Олена, мати імператора Костянтина. Хрест високо підняли над віруючими християнами, які зібралися у той день біля Голгофи. Це і стало основою свята.

13 вересня 335 року на Голгофі, на місці розп’яття і поховання Христа, було відкрито й освячено храм Воскресіння Христового (Гробу Господнього). Хрест, на якому розіп’яли Сина Божого, поставили там для загального поклоніння. Святкують цю подію 14 вересня.

Хрестовоздвиження – день суворого посту. У це свято віруючі їдять тільки рослинну їжу, допускається вживання вина. Найчастіше у цей день їли капусту і страви з неї.

Також в цей день віряни намагалися не ходити в ліс. Вважалося, що відсьогодні тварини готуються до зими, а тому особливо активні.

Селяни намагалися якомога швидше зібрати весь урожай і закінчити польові роботи. Вранці вже спостерігалися заморозки, а тому все, що росло в полях і городах, могло загинути.

У день Воздвиження Хреста не прийнято починати нічого нового і важливого.

Народні прикмети на 27 вересня:

Якщо поспіль кілька днів дме західний вітер – буде погана погода;

Вітер північного напрямку – чекайте теплого літа;

На Воздвиження осінь до зими швидше рухається;

Якщо журавлі летять повільно і високо, то осінь буде теплою;

Гуси летять високо – повінь буде висока, низько – річка практично не підніметься.