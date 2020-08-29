Сьогодні, 29 серпня, православні християни відзначають Третій або Горіховий Спас.

#Букви розповідають про традиції та прикмети свята.

Горіховий Спас завершує серію трьох літніх Спасів.

Назва свята повязана з тим, що саме в цей період достигають лісові горіхи – тож їх можна збирати та заготовляти на зиму.

Традиції та прикмети свята

29 серпня, зазвичай, випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно.

Відзначали Горіховий Спас скромно, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.

У цей день також з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.

Напередодні Горіхового Спаса предки ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь буде теплою, а зима пройде без хуртовин.

Що можна і не можна робити на Горіховий Спас

У цей день варто піти до церкви та освятити горіхи, яблука, мед, хліб тощо.

Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.

Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.

Коли в інші свята працювати не можна, то в цей день — навпаки не слід відмовлятися від праці. Більш того, не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.