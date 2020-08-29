#Букви розповідають про традиції та прикмети свята.
Горіховий Спас завершує серію трьох літніх Спасів.
Назва свята повязана з тим, що саме в цей період достигають лісові горіхи – тож їх можна збирати та заготовляти на зиму.
Традиції та прикмети свята
29 серпня, зазвичай, випікали хліб, збирали зрілі горіхи і продавали на ярмарках лляне полотно.
Відзначали Горіховий Спас скромно, на відміну від Яблучного і Медового. Цього дня люди намагалися зробити частину заготовок на зиму.
У цей день також з полів прибирали жито і пшеницю. А господині ткали полотно, щоб забезпечити свої родини одягом. В обідній час святили хліб, пироги і горіхи.
Напередодні Горіхового Спаса предки ходили до води і спостерігали за нею. Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь буде теплою, а зима пройде без хуртовин.
Що можна і не можна робити на Горіховий Спас
У цей день варто піти до церкви та освятити горіхи, яблука, мед, хліб тощо.
Категорично заборонено сваритися і бажати комусь зла, інакше це може повернутися в потрійному розмірі.
Також не можна відмовляти бідним у їжі, ходити до лісу без оберега.
Коли в інші свята працювати не можна, то в цей день — навпаки не слід відмовлятися від праці. Більш того, не можна відмовлятися від роботи, яку пропонують у цей день.