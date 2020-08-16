У США – День рома, День анекдотів, День повітряно-десантних військ, День американських гірок, в Казахстані – День спорту, в Аргентині – День дітей, в Білорусі – День військово-повітряних сил, в Парагваї – День захисту дітей, в Італії – Сиенский Паліо, в Домінікані – День відродження республіки, в Таджикистані – День винахідника і раціоналізатора.
Пам’ятні дати 16 серпня
У 1788 році міністр фінансів Франції Ломени де Бриенн оголосив держава банкрутом.
У 1857 році в Канаді скасували тюремне ув’язнення за борги.
У 1960 році в Стокгольмі заснували Міжнародну академію астронавтики (IAA). Ініціатором створення академії став професор Теодор фон Карман, відомий вчений в галузі ракетобудування та аеродинаміки. Сьогодні членами академії є вчені з 80 країн.
У 1976 році вступила в силу Конвенція ООН, що встановлює міжнародну систему контролю галюциногенів, що стимулюють седативно-гіпнотичних речовин, барбітуратів, а також снодійних, транквілізаторів і знеболюючих засобів (анальгетиків).
Яке сьогодні церковне святого
Православна церква сьогодні вшановує святого Антонія Римлянина, який жив у XI-XII століттях.
Що сьогодні не можна робити
Сьогодні не бажано займатися важкою фізичною працею, ліпше більше відпочити.
Не можна замітати в будинку, бо можна вимести своє щастя і багатство.
Народні прикмети
- Вітряний день – зима буде сніжною.
- Дощить – негода триватиме ще кілька днів.
- Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.
16 серпня іменини святкують: Антон, Соломія, Лаврентій, Серена.