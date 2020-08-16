Сьогодні, 16 серпня, відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та Міжнародний день вина Піно Нуар.

У США – День рома, День анекдотів, День повітряно-десантних військ, День американських гірок, в Казахстані – День спорту, в Аргентині – День дітей, в Білорусі – День військово-повітряних сил, в Парагваї – День захисту дітей, в Італії – Сиенский Паліо, в Домінікані – День відродження республіки, в Таджикистані – День винахідника і раціоналізатора.

Пам’ятні дати 16 серпня

У 1788 році міністр фінансів Франції Ломени де Бриенн оголосив держава банкрутом.

У 1857 році в Канаді скасували тюремне ув’язнення за борги.

У 1960 році в Стокгольмі заснували Міжнародну академію астронавтики (IAA). Ініціатором створення академії став професор Теодор фон Карман, відомий вчений в галузі ракетобудування та аеродинаміки. Сьогодні членами академії є вчені з 80 країн.

У 1976 році вступила в силу Конвенція ООН, що встановлює міжнародну систему контролю галюциногенів, що стимулюють седативно-гіпнотичних речовин, барбітуратів, а також снодійних, транквілізаторів і знеболюючих засобів (анальгетиків).

Яке сьогодні церковне святого

Православна церква сьогодні вшановує святого Антонія Римлянина, який жив у XI-XII століттях.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не бажано займатися важкою фізичною працею, ліпше більше відпочити.

Не можна замітати в будинку, бо можна вимести своє щастя і багатство.

Народні прикмети

Вітряний день – зима буде сніжною.

Дощить – негода триватиме ще кілька днів.

Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.

16 серпня іменини святкують: Антон, Соломія, Лаврентій, Серена.