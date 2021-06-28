В Україні 28 червня відзначають державне свято - День Конституції.

Про це повідомляють #Букви.

Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

Конституцію було прийнято 28 червня 1996 року Верховною Радою другого скликання. Народним депутатам довелося працювати над проєктом Основного закону майже добу, і вони проголосували за документ 28 червня о 9 годині 18 хвилин.

У 2004 році за президентства Леоніда Кучми було прийнято конституційну реформу, яка визначала Україну як парламентсько-президентську країну. Ці зміни набули чинності у 2006 році. Однак у 2010 році Конституційний Суд України скасував цю реформу, повернувши країну до президентсько-парламентської форми правління.

У 2014 році виникло питання про скасування рішення Конституційного Суду, прийнятого у 2010 році. 21 лютого Верховна Рада прийняла закон про зміни до Конституції, що вносять в неї положення від 2004 року. Після цього форму правління в Україні повернули до парламентсько-президентської.

Конституція України має 14 розділів. 166 статей зібрано в 13 розділів, а розділ ⅩⅤ містить 16 перехідних положень.

Положення Конституції України

Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Президент України – це глава держави. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України.

На території України заборонено створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, а також не допускається розташування іноземних військових баз.

Територіальний устрій

Стаття 133 розділу “Територіальний устрій” перелічує регіони України: Автономна Республіка Крим, Вінницька область, Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Закарпатська область, Запорізька область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Луганська область, Львівська область , Миколаївська область, Одеська область, Полтавська область, Рівненська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Черкаська область, Чернігівська область, Чернівецька область, міста Київ та Севастополь. Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус (державного підпорядкування), визначений відповідними законами України.

Статті Конституції, які варто знати:

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Цікаві факти

Однією з перших конституцій у Європі вважають Конституцію гетьмана Пилипа Орлика 1710 року.

У Конституції Орлика обмежувалися гетьманські прерогативи, зменшувалась соціальна експлуатація, прописувалося політичне й церковне відокремлення України від Росії.

Найменша Конституція України

Автором найменшої Конституції є художник-графік Ігор Степанов. Видання має 160 сторінок, а її розмір – 2 на 3 сантиметри. Вага – 15 грамів.

Україна – остання з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.