#Букви зібрали цікаві факти про історію та традиції свята.
Вербна неділя святкується за тиждень до Великодня. З цього дня віряни починають готуватися до Страсного тижня і безпосередньо до свята Великодня.
Сьогодні зазвичай йдуть до церкви, куди несуть на освячення гілочки верби. По поверненню додому гілочки ставлять біля ікон і зберігають протягом року.
Історія Вербної неділі
В Євангеліє описано, що Ісус, збираючись йти до Єрусалима, наказав своїм учням знайти для нього ослицю, вказавши на її точне місце перебування. Коли Христос наближався до входу в місто, місцеві жителі зустрічали його з почестями. Перед ним стелили одяг та пальмове листя.
“Осанна, Сину Давидовому”, – вигукували люди, прославляючи Христа.
Люди вірили, що Ісус Христос — пророк, який позбавить їх від влади римлян, очолить могутнє ізраїльське царство і відновить величний храм Соломона, зруйнований сотні років тому.
Традиції свята
Оскільки в Україні не ростуть пальми, то люди вибрали за символ гілки верби.
Гілки освячують у церкві. Після цього заведено легенько побити цими гілками хворих і дітей. При цьому потрібно примовляти: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень, уже недалечко червоне яєчко!”. Вважається, що після цього ритуалу людина буде здоровішою.
Прикмети на Вербну неділю
Якщо цього дня дме вітер — літо буде холодним.
У Вербну неділю вдарив мороз — рік принесе багато пшениці.
Якщо у Вербну неділю тепло і сухо — влітку буде великий врожай фруктів.
Що не можна робити в Вербну неділю
У цей день не варто фізично працювати, а також прибирати, шити, готувати.
Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.
Крім того, триває Великий піст.
Після Вербної неділі починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня, 2 квітня.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень, але просить організувати безпечне святкування.