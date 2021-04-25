Сьогодні, 25 квітня, християни східного обряду святкують Вербну неділю, або вхід Ісуса до Єрусалима.

#Букви зібрали цікаві факти про історію та традиції свята.

Вербна неділя святкується за тиждень до Великодня. З цього дня віряни починають готуватися до Страсного тижня і безпосередньо до свята Великодня.

Сьогодні зазвичай йдуть до церкви, куди несуть на освячення гілочки верби. По поверненню додому гілочки ставлять біля ікон і зберігають протягом року.

Історія Вербної неділі

В Євангеліє описано, що Ісус, збираючись йти до Єрусалима, наказав своїм учням знайти для нього ослицю, вказавши на її точне місце перебування. Коли Христос наближався до входу в місто, місцеві жителі зустрічали його з почестями. Перед ним стелили одяг та пальмове листя.

“Осанна, Сину Давидовому”, – вигукували люди, прославляючи Христа.

Люди вірили, що Ісус Христос — пророк, який позбавить їх від влади римлян, очолить могутнє ізраїльське царство і відновить величний храм Соломона, зруйнований сотні років тому.

Традиції свята

Оскільки в Україні не ростуть пальми, то люди вибрали за символ гілки верби.

Гілки освячують у церкві. Після цього заведено легенько побити цими гілками хворих і дітей. При цьому потрібно примовляти: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень, уже недалечко червоне яєчко!”. Вважається, що після цього ритуалу людина буде здоровішою.

Прикмети на Вербну неділю

Якщо цього дня дме вітер — літо буде холодним.

У Вербну неділю вдарив мороз — рік принесе багато пшениці.

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо — влітку буде великий врожай фруктів.

Що не можна робити в Вербну неділю

У цей день не варто фізично працювати, а також прибирати, шити, готувати.

Не можна сваритися і відмовляти в проханнях.

Крім того, триває Великий піст.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня, 2 квітня.