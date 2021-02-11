Сьогодні вночі ДТЕК вивів ще два блоки у аварійний ремонт

Сьогодні вночі ще два енергоблоки ДТЕК, що входять у групу компаній Ріната Ахметова, виведено в аварійний ремонт.

Про це свідчать дані на сайті Укренерго.

Зокрема, в аварійний ремонт додатково вийшов блок №6 на Добротвірської ТЕС і блок №3 на Криворізькій ТЕС.

Наразі загалом 13 блоків на аварійному режимі, із них 12 ДТЕК.

Нагадаємо, станом на 9 лютого під аварійний ремонт потрапили 10 енергоблоків електростанцій України.