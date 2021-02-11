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Сьогодні вночі ДТЕК вивів ще два блоки у аварійний ремонт

Сьогодні вночі ще два енергоблоки ДТЕК, що входять у групу компаній Ріната Ахметова, виведено в аварійний ремонт.

Четвер, 11 лютого 2021, 16:41

Про це свідчать дані на сайті Укренерго.

Зокрема, в аварійний ремонт додатково вийшов блок №6 на Добротвірської ТЕС і блок №3 на Криворізькій ТЕС.

Наразі загалом 13 блоків на аварійному режимі, із них 12 ДТЕК.

Стан блоків ТЕС та АЕС на 11.02.2021

Стан блоків ТЕС та АЕС на 10.02.2021

Нагадаємо, станом на 9 лютого під аварійний ремонт потрапили 10 енергоблоків електростанцій України.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС: 2 лютого – аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога з Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.

  • 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено у аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.
  • Станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків: 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК та по одному у Центренерго та Донбасенерго. Ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива: 2 блоки ДТЕК, 3 блоки Центренерего та 1 блок Київської ТЕЦ-5. Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.
  • В Україні за вісім днів лютого ціна електроенергії на “ринку на добу наперед” підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год.
Теги: аварійний ремонт, блоки, ДТЕК, Рінат Ахметов, ТЕС

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