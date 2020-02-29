У ніч на 1 березня не працюватимуть банкомати та термінали "ПриватБанку", а також онлайн-сервіс "Приват24".

Про це повідомила пресслужба банку.

“В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, у пресслужбі порадили зняти готівку заздалегідь.

Зазначається, що з 7 ранку 1 березня всі системи стабільно працюватимуть.