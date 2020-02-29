Про це повідомила пресслужба банку.
“В ніч з 29 лютого на 1 березня (1:00-7:00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим, у пресслужбі порадили зняти готівку заздалегідь.
Зазначається, що з 7 ранку 1 березня всі системи стабільно працюватимуть.
- Раніше “ПриватБанк” попереджав клієнтів про новий вид шахрайства – “призових опитуваннях” в соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.