У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час: стрілки годинника слід перевести на одну годину назад.

Про це повідомляють #Букви.

Переведення стрілок годинника відбудеться о 4:00 ранку за київським часом.

Відтак, буде припинена дія “літнього” часу.

Як зазначали в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, в нашій країні стрілки годинника переводять на одну годину назад щороку, в останню неділю жовтня о 4:00, згідно з постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

Це відбувається з метою економії енергії.

Варто зазначити, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, яким пропонується відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника і закріпити на території нашої країни єдиний київський час.

У Міністерстві розвитку економіки, в свою чергу, заявили, що в Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спочатку відповідне рішення повинні ухвалити в ЄС.