Про це повідомляють #Букви.
Переведення стрілок годинника відбудеться о 4:00 ранку за київським часом.
Відтак, буде припинена дія “літнього” часу.
Як зазначали в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, в нашій країні стрілки годинника переводять на одну годину назад щороку, в останню неділю жовтня о 4:00, згідно з постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року.
Це відбувається з метою економії енергії.
Варто зазначити, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, яким пропонується відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника і закріпити на території нашої країни єдиний київський час.
У Міністерстві розвитку економіки, в свою чергу, заявили, що в Україні можуть відмовитися від сезонного переведення годинників для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Однак спочатку відповідне рішення повинні ухвалити в ЄС.
- У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори в обласні ради, районні ради і об’єднані громади.