Сьогодні, 22 вересня, у більшості країн світу відзначається Всесвітній День без автомобіля. Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу і скористатися альтернативним транспортом. Наприклад, громадським чи велосипедним.

#Букви розповідають історію цього дня та його мету.

Вперше Всесвітній день без автомобіля був проведений у Швейцарії в 1973 році, коли влада країни у зв’язку з паливною кризою закликала громадян відмовитись на декілька днів від машин.

У 1997 році першу загальнонаціональну “безавтомобільну” акцію провела Велика Британія. Наступного року до неї долучилася і Франція. В подальшому цю традицію запозичили інші європейські країни та міста, а останніми роками – і деякі неєвропейські країни, серед яких – Канада та США.

Водночас, це символічне свято не набуло формалізації, тому що рішення про його відзначення ухвалює місцева влада.

Як правило, 22 вересня не рекомендується їздити на автомобілях, а люди використовують альтернативні способи пересування.

Навіщо проводять Всесвітній день без автомобіля

Метою цього дня є привернення уваги до проблеми забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, а також зниження рівня концентрації вихлопних газів у міському повітрі та зменшення шумового навантаження.

За даними громадської організації “Всеукраїнська екологічна ліга”, щоразу, коли заводиться двигун автомобіля, прискорюється зміна клімату – адже СО2 переважає серед інших парникових газів, що посилюють здатність атмосфери утримувати тепло.

Наслідками глобальної зміни клімату є танення льодовиків, підвищення рівня Світового океану, загибель коралових рифів, зміна напряму океанських течій, загибель тварин тощо.

Всесвітній день без автомобіля у Києві

У Київській міській державній адміністрації закликали автовласників на один день відмовитися від поїздок на своїх автівках і скористатися альтернативним транспортом.

Зазначається, що у рамках Європейського тижня мобільності-2020 триває інтернет-марафон. Аби взяти участь, потрібно: