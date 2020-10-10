10 жовтня в світі відзначають День психічного здоров'я. Його було започатковано за підтримки ВООЗ в 1992 році.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

Цей день було започатковано рішенням Всесвітньої федерації психічного здоров’я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Саме в цей день прийнято нагадувати про важливість доступу до надання медичної допомоги в усьому світі.

За даними ВООЗ близько мільярда людей у ​​світі страждають через різні психічні розлади. Тільки невелика кількість з них має можливість користуватися якісними послугами психіатричної допомоги.

У зв’язку з цим мета кампанії в 2020 році полягає в нарощуванні капіталовкладень в охорону психічного здоров’я.

ВООЗ і її партнери – організація “Разом за психічне здоров’я в усьому світі” і Всесвітня федерація психічного здоров’я, закликають підвищити обсяг ресурсів, що виділяються на охорону психічного здоров’я. З цією метою у вересні цього року була розпочата глобальна кампанія “Захистимо психічне здоров’я: час вкладати кошти”.