#Букви зібрали цікаві факти про цей день.
Цей день було започатковано рішенням Всесвітньої федерації психічного здоров’я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Саме в цей день прийнято нагадувати про важливість доступу до надання медичної допомоги в усьому світі.
За даними ВООЗ близько мільярда людей у світі страждають через різні психічні розлади. Тільки невелика кількість з них має можливість користуватися якісними послугами психіатричної допомоги.
У зв’язку з цим мета кампанії в 2020 році полягає в нарощуванні капіталовкладень в охорону психічного здоров’я.
ВООЗ і її партнери – організація “Разом за психічне здоров’я в усьому світі” і Всесвітня федерація психічного здоров’я, закликають підвищити обсяг ресурсів, що виділяються на охорону психічного здоров’я. З цією метою у вересні цього року була розпочата глобальна кампанія “Захистимо психічне здоров’я: час вкладати кошти”.