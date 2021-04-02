Сьогодні, 2 квітні, відзначається започаткований ООН у 2007 році Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм.

#Букви розповідають про аутизм та історію впровадження цього дня.

Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм (англ. World Autism Awareness Day) відзначається щорічно 2 квітня.

Його було запроваджена рішенням Генасамблеї ООН від 18 грудня 2007 року з метою привернення світової уваги до важливості ранньої діагностики аутизму та розладів аутистичного спектру, проблем дітей та дорослих, що мають такі розлади.

Що таке аутизм?

Аутизм — це комплекс розладів розвитку, що характеризується наявністю у людини, яка їх має, труднощів з соціальною взаємодією, вербальною та невербальною комунікацією, поведінковими проблемами (сфокусованість на одному інтересі чи виді діяльності, повторювана поведінка тощо).

Класичний аутизм є одним з декількох розладів, віднесених до категорії розладів аутистичного спектра (РАС). До цього спектру також належать синдром Аспергера, синдром Ретта, дитячий дезінтегративний розлад, первазивний розлад розвитку.

РАС виникають внаслідок порушення розвитку головного мозку. У більшості випадків ці стани проявляються у перші 5 років життя.

РАС часто супроводжуються іншими порушеннями, в тому числі епілепсією, депресією, тривожним станом, розладом гіперактивності з дефіцитом уваги.

Міфи про аутизм

Міф 1: Аутизм – це хвороба.

РАС — не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

Аутизм неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.

Міф 2: Аутизм пов’язаний з вакцинацією

Попри поширеність цього міфу, численні дослідження доводять, що вакцини не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей. РАС — генетичне порушення, його не набувають.

Міф 3: Аутизм – рідкісне порушення

Аутизм поширеніший за синдром Дауна. За даними ВООЗ за 2019 рік, 1 дитина зі 160 страждає на розлади аутистичного спектра (РАС). В Україні станом на той самий рік зареєстровано понад 7 тисяч таких дітей.

Міф 4: Всі люди з аутизмом або генії, або мають порушення інтелекту

Насправді ж, люди з аутизмом різні. Серед них дійсно можуть бути люди з феноменальними здібностями (як, до прикладу, американська вчена Темпл Ґрандін, за біографією якої у 2010 році було знято фільм). Проте аби навчитися чомусь простому для людей без РАС, їм все одно потрібно набагато більше часу.

Міф 5: Люди з аутизмом замкнуті та не хочуть спілкуватися

Люди з РАС так само відчувають потребу у спілкуванні. Однак їм важче комунікувати, ніж іншим людям. Для цього їм потрібна допомога, підтримка і розуміння з боку оточення.

Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм у 2021 році

У всьому світі люди з РАС стикаються зі стигматизацією та дискримінацією, порушенням прав людини, їхній доступ до послуг та підтримки є недостатнім. З 2012 року ООН визначає тему Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, аби привернути увагу до різних аспектів життя людей з РАС.

У 2021 році ООН обрала тему “Інклюзія на робочому місці: проблеми і можливості в постпандемічному світі”.

В ООН наголошують, що пандемія посилила нерівність у багатьох аспектах, зокрема, щодо розподілу доходів і багатства, доступу до медичної допомоги. І проблеми людей аутизмом, які і раніше потерпали від нерівності, за рік пандемії тільки поглибилися.

“Люди з аутизмом вже давно стикаються з багатьма з цих нерівностей, які тільки посилюються пандемією. Ця проблема посилюється давно визнаною дискримінаційною практикою прийому на роботу і умовами на робочому місці, які створюють серйозні перешкоди для людей з аутизмом; все це сприяє безробіттю або серйозної неповної зайнятості переважної більшості дорослих в спектрі аутизму”, — наголошують в організації.

Водночас, зазначають в організації, деякі роботодавці запустили інклюзивні програми працевлаштування для людей з РАС та супутніми станами. Впровадженню цих програм завадила пандемія, одночасно відкривши для людей з РАС нові можливості.

“Пандемія, безсумнівно, вплинула на зусилля компаній щодо впровадження нових моделей в той час, коли міжнародна економіка переживає найсерйозніший економічний спад. Водночас нові способи роботи, включаючи віддалену роботу і використання нових технологій, створили можливості для співробітників з аутизмом, яким раніше було важко домогтися успіху в традиційних робочих умовах”, — зауважили в організації.

Щорічно для обговорення обраної проблематики проводить лекції, акції, мітинги тощо. Цьогоріч ООН влаштувала онлайнові дискусії, а Житомирська спеціальна школа проводить акцію-флешмоб “Житомир у блакитному”.

За матеріалами ООН, ВООЗ, МОЗ України.