Про це повідомляється на сайті організації.

Всесвітній день туалету був заснований Генеральною Асамблеєю ООН в 2013 році, визнаючи важливість санітарії для розвитку людства і її вплив на навколишнє середовище.

За даними ООН і Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад чверть світового населення не має елементарних зручностей, і понад три мільярди людей живуть у будинках без елементарних засобів для миття рук, мила і води.

4.2 billion people in the world cannot access safe sanitation! #WorldToiletDay today is also #WorldPhilosophyDay so let us imagine the potential of how many more great ideas people might have if they could all be using a safe and hygienic toilet 😉🙃👉 https://t.co/navvqhCaoU pic.twitter.com/ZvMTL0kvCh

— WHO/Europe (@WHO_Europe) November 19, 2020