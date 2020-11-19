Сьогодні, 19 листопада, з ініціативи ООН відзначають Всесвітній день туалету, щоб підкреслити необхідність рівного доступу до санітарно-гігієнічних засобів для всіх.

Про це повідомляється на сайті організації.

Всесвітній день туалету був заснований Генеральною Асамблеєю ООН в 2013 році, визнаючи важливість санітарії для розвитку людства і її вплив на навколишнє середовище.

За даними ООН і Всесвітньої організації охорони здоров’я, понад чверть світового населення не має елементарних зручностей, і понад три мільярди людей живуть у будинках без елементарних засобів для миття рук, мила і води.

4.2 billion people in the world cannot access safe sanitation! #WorldToiletDay today is also #WorldPhilosophyDay so let us imagine the potential of how many more great ideas people might have if they could all be using a safe and hygienic toilet 😉🙃👉 https://t.co/navvqhCaoU pic.twitter.com/ZvMTL0kvCh — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 19, 2020

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ситуацію неприйнятною з точки зору моралі, економіки і здоров’я.

“Ми повинні забезпечити кожному і всюди доступ до безпечних і гігієнічних санітарних послуг, які забезпечують конфіденційність і гідність”, – написав він в Twitter.

В ООН сподіваються, що до 2030 року люди перестануть практикувати “відкриту дефекацію”, яка більш поширена серед сільських жителів країн Центральної, Південної і Східної Азії, а також Тропічної Африки.

Також в організації хочуть приділити особливу увагу потребам жінок і дівчаток і всіх, хто знаходиться в уразливому положенні.

Санітарія та зміна клімату

Цього року Всесвітній день туалету відзначається під девізом – “Стійка санітарія та зміна клімату”.

Тема привертає увагу до погроз системам санітарії в результаті погіршення наслідків зміни клімату – таких, як повені, посухи та підвищення рівня моря. Такі події можуть призвести до пошкодження туалетів, септиків і очисних споруд. Через це можуть забруднитися джерела питної води і поширитись відходи життєдіяльності людей в громади і орні землі, викликаючи смертельні захворювання.

Вода і санітарія – право людини

Незалежні експерти ООН з прав людини також виступили зі спільним закликом до урядів забезпечити всіх доступом до води та основних предметів особистої гігієни і зробити це пріоритетним правом людини.

Цогороку ця необхідність стала ще більш гострою, оскільки пандемія коронавірусу зачіпає спільноти всюди, а один з найефективніших способів запобігти поширенню COVID-19 – це дотримання належної особистої гігієни.

В рамках Всесвітнього дня туалету в різних країнах проводять заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до місць загального користування, удосконалення системи туалетів і підвищення їхніх гігієнічних стандартів.