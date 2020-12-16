Про це написав у Facebook міністр юстиції України Денис малюська.
“Сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону” , – написав він.
Також він пояснив, які можуть бути наслідки рішення Конституційного суду. А саме:
- Внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ – у коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби.
- У довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ нам вже знадобиться і детальніше про це я опишу нижче, там, де йтиметься про плани.
Малюська зазначив, що рішення КСУ, яке вступило в силу, ніяк не змінило статус Ситника як директора НАБУ або статус самого Бюро – обрання директора НАБУ дійсно визнали неконституційним, але це сталося ще в серпні 2020 року.
“Рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним. Законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.Тому Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ”, – пише малюська.
Міністр юстиції також озвучив план влади в зв’язку зі сформованою ситуацією в цьому питанні – він складається з двох частин:
- Повернути президенту повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проект таких змін зараз обговорюють народні депутати.
- На перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроектом. Такий законопроект вже підготував уряд, і він зареєстрований в Раді під №4437. Парламент повинен його розглянути цієї зими.
Міністр зазначив, що таким чином чинний директор НАБУ продовжить працювати і виконувати свої функції до дня обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін до Конституції і закону Про НАБУ), або до завершення терміну свого призначення, а саме до 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідному заступнику).
“Директор НАБУ може бути звільнений раніше строку, вказаного вище, лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 Закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.). Жодної з таких підстав зараз не існує”, – резюмував він.
- Наприкінці листопада заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака — Олег Татаров виступив за звільнення Артема Ситника з посади очільника НАБУ. Офіс відхрестився від його заяв.
- У вересні Конституційний суд визнав неконституційними положення закону про НАБУ щодо призначення на звільнення директора НАБУ президентом.
- До цього, у серпні, Конституційний суд України визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. Таке рішення в НАБУ назвали політично вмотивованим.
- Ще до таких рішень КСУ президент Володимир Зеленський запевняв послів країн “Великої сімки” та Європейського Союзу, що Ситник залишиться на своїй посаді.