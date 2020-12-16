Сьогодні, 16 грудня, втрачають чинність деякі положення закону України про Національне антикорупційне бюро, які КСУ у вересні визнав неконституційними проте дав відстрочку на 3 місяці. Проте директором НАБУ все ще залишається Артем Ситник. Також Бюро продовжує виконувати свої функції, як і раніше.

Про це написав у Facebook міністр юстиції України Денис малюська.

“Сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону” , – написав він.

Також він пояснив, які можуть бути наслідки рішення Конституційного суду. А саме:

Внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ – у коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби.

У довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ нам вже знадобиться і детальніше про це я опишу нижче, там, де йтиметься про плани.

Малюська зазначив, що рішення КСУ, яке вступило в силу, ніяк не змінило статус Ситника як директора НАБУ або статус самого Бюро – обрання директора НАБУ дійсно визнали неконституційним, але це сталося ще в серпні 2020 року.

“Рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Артема Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним. Законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.Тому Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ”, – пише малюська.

Міністр юстиції також озвучив план влади в зв’язку зі сформованою ситуацією в цьому питанні – він складається з двох частин:

Повернути президенту повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проект таких змін зараз обговорюють народні депутати.

На перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроектом. Такий законопроект вже підготував уряд, і він зареєстрований в Раді під №4437. Парламент повинен його розглянути цієї зими.

Міністр зазначив, що таким чином чинний директор НАБУ продовжить працювати і виконувати свої функції до дня обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін до Конституції і закону Про НАБУ), або до завершення терміну свого призначення, а саме до 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідному заступнику).

“Директор НАБУ може бути звільнений раніше строку, вказаного вище, лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 Закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.). Жодної з таких підстав зараз не існує”, – резюмував він.