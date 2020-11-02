Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникає питання стосовно COVID-19, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться, й отримати відповідну інформацію”, – сказав міністр.
За його словами, номер телефона безкоштовний – 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.
- Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олексій Мовчан повідомив, що захворів на COVID-19.
- За 1 листопада в Україні зафіксовано 6 754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.