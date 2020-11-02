Сьогодні, 2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19. Дзвінки від українців прийматимуть 150 операторів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникає питання стосовно COVID-19, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться, й отримати відповідну інформацію”, – сказав міністр.

За його словами, номер телефона безкоштовний – 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.