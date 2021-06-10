Про це повідомляється на сайті NASA.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає між Сонцем і Землею, і відкидає тінь на Землю, повністю або частково блокуючи світло Сонця.

Під час кільцевого затемнення Місяць перебуває досить далеко від Землі, тому на небі Місяць здається менше Сонця. Оскільки Місяць повністю закриває Сонце, він буде виглядати як темний диск поверх великого яскравого диска. Це буде схоже на вогняне кільце навколо Місяця.

Жителі в деяких частинах Канади, Гренландії і на півночі Росії зможуть побачити саме кільцеве затемнення.

У деяких країнах можна буде побачити часткове сонячне затемнення. Це відбувається тоді, коли Сонце, Місяць і Земля не зовсім вирівняні у своїх позиціях. Сонце лише в одній частині буде затемнено.

Жителі східної частини США та північній Аляски побачать часткове сонячне затемнення. Часткове затемнення побачать у Канаді, Карибському басейні, Європі, Азії і Північній Африці.

У Києві за умови ясної погоди затемнення можна буде побачити з 13:26 і до 15:03. Максимальної фази воно досягне о 14:15.