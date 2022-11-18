Про це повідомляють #Букви.

18 листопада 1918 року було проголошено незалежність Латвійської Республіки. Варто зазначити, що Латвія є однією з країн, які постійно підтримують та надають допомогу Україні під час повномасштабної війни РФ. Крім того, Латвія не лише надає гуманітарну допомогу Україні, вона робить внески у міжнародні організації, а також планує майбутнє залучення до процесу відновлення України. Також Латвія разом з Естонією, Литвою та Польщею з 19 вересня запровадила жорсткі обмеження на в’їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами.

Зокрема, Латвія підтримала створення спеціального міжнародного трибуналу щодо РФ. А в серпні цього року президент Латвії закликав позбавляти віз та посвідки на проживання прихильників війни. За словами латвійського президента, у майбутньому посвідки на проживання не варто видавати резидентам країни, які мають намір прийняти російське громадянство. Він наголосив, що вони мають залишити країну.

Загалом загальна економічна, військова, гуманітарна і фінансова підтримка Латвією України вже склала 1% від її ВВП.

Історичні факти

Створення незалежної держави було найважливішим досягненням нації в XX столітті. Незалежність Латвії, проте, перебувала під загрозою Червоної Армії і більшовиків. Вже 17 грудня Латвійська більшовицька рада проголосила Латвійську Соціалістичну Радянську Республіку (ЛСРР), а 3 січня 1919 року окупували Ригу.

22 травня більшовицькі загони було вибито з Риги, влітку 1919 року Тимчасовому уряду Латвійської Республіки вдалося сформувати збройні сили. ЛСРР обмежилася окупацією лише Латгалії.

13 січня 1920 року ЛСРР було розпущено, а 1 лютого радянські окупанти залишили Латвію. Під час війни за незалежність з 1918 по 1920 роки армія Латвії була змушена боротися проти Червоної Армії, різних частин німецької армії, а також Добровольчої армії Західної Росії на чолі з генералом Бермондт-Аваловим. Перемога латвійцям коштувала дорого — в ті роки загинуло понад 3 000 осіб.

Після війни було організовано загальні вибори та створено установчі збори, на яких було прийнято Конституцію (Сатверсме) Республіки. Латвія стала парламентською демократичною республікою. До 1940 року латиші брали участь у чотирьох виборах парламенту.

Першочерговим завданням зовнішньої політики Латвійської Республіки було збереження миру і міжнародне визнання держави у світі. 11 серпня 1920 року уклали мирний договір з радянською Росією. В договорі наголошувалося, що радянська Росія мала визнати незалежність країни і відмовитися від усіх територіальних претензій на землі Латвії. 26 січня 1921 року Латвійська Республіка була визнана де-юре західними країнами.

У цей період існування незалежної республіки Латвії вдалося оговтатися від війни і відновити свою інфраструктуру, промисловість і сільське господарство. Також створювалися успішні торгові і промислові компанії, які постачали свою продукцію на внутрішній і зовнішній ринки. У той час Латвія досягла успіху в електротехнічній та автомобільній промисловостях. Якість радіоприймачів, телефонів, камер і інших пристроїв, вироблених ДЕФ (Державна електрофабрика) була добре відомою в Латвії та за кордоном.

З набуттям незалежності відповідно до Конституції 1992 р. відновлено політичні, економічні та судові інститути країни. 5 – 6 червня 1993 р. відбулися вибори нового парламенту — Сейму. Латвія почала проводити серйозні економічні реформи, ввела власну валюту у 1992 році, провела приватизацію і повернула власність колишнім власникам (реституція). Економіка почала зростати на 5-7% на рік.

У 1994 році Латвія взяла участь у програмі НАТО “Партнерство заради миру”. У лютому 1993 року Латвія ввела візовий режим з Росією, 31 серпня 1994 завершився вивід російських військ з Латвії.

У лютому 2004 року 19 країн-членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Латвії до Північноатлантичного альянсу, а 1 травня того ж року, разом з іншими двома балтійськими державами, Латвію прийняли до Євросоюзу. Латвія стала першою з трьох країн Балтії, які були прийняті до Світової організації торгівлі.

21 грудня 2007 року Латвія увійшла до складу Шенгенської зони, а з 30 березня 2008 року повністю застосовує встановлені правила.

1 січня 2014 року Латвія стала 18-м членом єврозони. У першому півріччі 2015 року Латвія отримала право голосу в Раді Європейського союзу. 2 червня 2016 року Латвія стала 35-м членом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк привітала Латвію з Днем незалежності й подякувала за підтримку українського народу.

“Щиро вітаю дружню Латвію та латвійський народ з Днем незалежності! Цього дня у 1918 році Народною радою Латвії було проголошено незалежність країни. Загальна економічна, військова, гуманітарна і фінансова підтримка Латвією України вже склала 1% від ВВП! Це неймовірний показник, за яким стоїть справжня людяність, дружба і партнерство”, – зазначила Олена Кондратюк.

А також додала, що Латвія гостинно прихистила понад 40 000 українських громадян, які рятувалися від широкомасштабної війни Росії проти України.