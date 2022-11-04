Сьогодні, 4 листопада, планові відключення електроенергії застосовуватимуть у десяти областях

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
Згідно з даними, 4 листопада з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть у таких областях як:
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Запорізька
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
Окрім цього, погодинні графіки відключень електропостачання з 07:00 по 22:00 діятимуть у наступних областях:
- Київська та місто Київ
- Чернігівська
- Черкаська
- Житомирська
В “Укренерго” нагадали. що графіки погодинних відключень означають, що споживачам відключатимуть електроенергію за певним розкладом.
Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).
- Станом на ранок 4 листопада в українській столиці без електропостачання залишилось 450 000 споживачів, що у півтора раза більше, аніж у попередні дні.
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