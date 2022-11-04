Сьогодні, 4 листопада, планові відключення електроенергії застосовуватимуть у десяти областях

Сьогодні планові погодинні відімкнення електроенергії застосовуватимуть у 10 українських областях.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Згідно з даними, 4 листопада з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть у таких областях як:

Дніпропетровська

Кіровоградська

Запорізька

Сумська

Харківська

Полтавська

Окрім цього, погодинні графіки відключень електропостачання з 07:00 по 22:00 діятимуть у наступних областях:

Київська та місто Київ

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

В “Укренерго” нагадали. що графіки погодинних відключень означають, що споживачам відключатимуть електроенергію за певним розкладом.

Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).