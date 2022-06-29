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У травні 2015 року Сліпак поїхав воювати у складі Добровольчого українського корпусу на Донбас, як воїн-доброволець. Варто зауважити, що під час Революції гідності, як волонтер, він допомагав громадянам на Майдані Незалежності у Києві, а з початком російсько-української війни збирав допомогу для захисників України.
Фото з відкритих джерел
9 травня 2015 року він виступив із прощальним концертом у Парижі, а вже на наступний день вирушив в Україну. Воював у ДУК “Правий сектор”, псевдо — “Міф”. Наприкінці вересня він повернувся в Париж, а згодом, наприкінці травня 2016 року, повернувся на фронт.
Кар’єра оперного співака
Майбутній захисник та артист народився у Львові 20 грудня 1974 року. Свій шлях співака розпочав у хорі “Дударик”, однак тричі йому не вдалося вступити у Львівську консерваторію. Втім, у 1994 році Василь виступив на фестивалі у столиці, де його почув тодішній ректор Київської музичної академії, зазначивши, що це “геніальний голос”.
Голос Сліпака охоплював одразу кілька діапазонів, від басу-баритона – до меццо-сопрано. Вже з 1997 року чоловік став солістом Національної Паризької опери у Франції та виступав на сценах різних театрів Європи.
Маратон пам’яті
Також щороку у Львові відбувається Маратон пам’яті оперного співака Василя Сліпака. Він триває з 28 по 29 червня включно. Концерти відбуваються в Україні, Швейцарії та Франції.