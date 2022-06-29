Кар’єра оперного співака

Майбутній захисник та артист народився у Львові 20 грудня 1974 року. Свій шлях співака розпочав у хорі “Дударик”, однак тричі йому не вдалося вступити у Львівську консерваторію. Втім, у 1994 році Василь виступив на фестивалі у столиці, де його почув тодішній ректор Київської музичної академії, зазначивши, що це “геніальний голос”.

Голос Сліпака охоплював одразу кілька діапазонів, від басу-баритона – до меццо-сопрано. Вже з 1997 року чоловік став солістом Національної Паризької опери у Франції та виступав на сценах різних театрів Європи.

Маратон пам’яті

Також щороку у Львові відбувається Маратон пам’яті оперного співака Василя Сліпака. Він триває з 28 по 29 червня включно. Концерти відбуваються в Україні, Швейцарії та Франції.