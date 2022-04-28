75 років тому, 28 квітня 1947 року, почалась примусова депортація українців з їхніх етнічних територій. Примусове переселення розпочали згідно з постановою Політбюро ЦК Польської робітничої партії (ПРП).

Про це повідомляють #Букви.

Операція або ж акція “Вісла” – це етнічна чистка, яка тривала з 28 квітня 1947 по 29 липня 1947 року.

Розпочалась операція о 4-й годині 28 квітня. Оперативна група діяла за такою схемою: на світанку військові щільним кільцем оточували села і наказували мешканцям “зі списку” готуватися в дорогу. Тим часом солдати проводили обшуки у будинках, господарських приміщеннях і дворах, а інколи навіть підпалювали будинки.

Щоб зібрати майно, давалося 2 години (інколи 15–20 хвилин). Забирати дозволяли особисті речі, харчі, худобу, запаси збіжжя та картоплі. Через поспіх і брак транспорту переселенцям вдавалося взяти тільки найнеобхідніше. Нерідко встановлювали обмеження щодо ваги багажу – до 25 кілограмів на особу.

Метою операції було примусове – з використанням військ СРСР, Польської республіки та ЧСР – виселення українців з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель, які до 1945 року належали Німеччині (так звані “повернені землі”).

Під час операції “Вісла” насильно переселили 140 575 українців і поляків, які були у шлюбі з українцями (близько 14 тисяч). Було заарештовано й засуджено 315 осіб, із яких розстріляно – 173. До кінця 1947 року спіймали й вивезли ще понад 10 тисяч осіб. Щоб повністю унеможливити повернення українців на рідні землі, їм заборонили змінювати місце проживання.

Майже 4 тисячі українців ув’язнили у концтаборі Явожно (серед них – жінки та священники). Унаслідок катувань у концтаборі загинуло майже 200 українців.

Також у період операції було вбито 655 українців та арештовано 2800 членів українського руху ОУН та УПА.

З квітня по травень 1947 року оперативна група “Вісла” провела 357 бойових акцій, під час яких було вбито 1509 українських повстанців, а також знищено 1178 бункерів та криївок.

Варто зауважити, що через 75 років після операції “Вісла” український народ знову зіштовхнувся з примусовою депортацією.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії до України, росіяни почали вивозити українців з міст, які їм вдалось тимчасово окупувати. За інформацією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, до РФ примусово вивезли понад 915 тисяч українців, серед яких 170 тисяч – це діти.

Більшу частину насильно вивезених українців росіяни відправляють у найвіддаленіші міста Росії.