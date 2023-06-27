Сьогодні – 9 річниця підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом

Джерело: Петро Порошенко в Telegram
Порошенко пригадав, як 9 років тому у Брюсселі він поставив свій підпис “символічною ручкою Вільнюського саміту” під Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
“Сьогодні вже ніхто не має сумнівів: майбутнє України – в Євросоюзі! Такою є воля більшості українців. Таким є наш цивілізаційний вибір заради миру, стабільності і добробуту”, – зазначив Порошенко.
Він наголосив, що “саме за європейський вибір люди вийшли на Євромайдан та Революцію Гідності”. А також додав, що сьогодні українська армія бореться на фронті проти російських окупантів не лише за себе, а й за всю Європу.
“Ми пройшли великий шлях, понесли багато жертв… Але я вірю, що скоро ми почуємо: “Вітаємо Україну в Європейському Союзі”. А згодом – і в НАТО”, – резюмував Петро Порошенко.
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