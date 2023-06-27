Сьогодні – 9 річниця підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом

У дев’яту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом п’ятий президент України Петро Порошенко відзначив позитивні наслідки підписання документа та єдності України з ЄС.

Джерело: Петро Порошенко в Telegram

Порошенко пригадав, як 9 років тому у Брюсселі він поставив свій підпис “символічною ручкою Вільнюського саміту” під Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

“Сьогодні вже ніхто не має сумнівів: майбутнє України – в Євросоюзі! Такою є воля більшості українців. Таким є наш цивілізаційний вибір заради миру, стабільності і добробуту”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що “саме за європейський вибір люди вийшли на Євромайдан та Революцію Гідності”. А також додав, що сьогодні українська армія бореться на фронті проти російських окупантів не лише за себе, а й за всю Європу.

“Ми пройшли великий шлях, понесли багато жертв… Але я вірю, що скоро ми почуємо: “Вітаємо Україну в Європейському Союзі”. А згодом – і в НАТО”, – резюмував Петро Порошенко.