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Сьогодні – 9 річниця підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом

У дев’яту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом п’ятий президент України Петро Порошенко відзначив позитивні наслідки підписання документа та єдності України з ЄС.

Вівторок, 27 червня 2023, 13:22
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Джерело: Петро Порошенко в Telegram

Порошенко пригадав, як 9 років тому у Брюсселі він поставив свій підпис “символічною ручкою Вільнюського саміту” під Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

“Сьогодні вже ніхто не має сумнівів: майбутнє України – в Євросоюзі! Такою є воля більшості українців. Таким є наш цивілізаційний вибір заради миру, стабільності і добробуту”, – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що “саме за європейський вибір люди вийшли на Євромайдан та Революцію Гідності”. А також додав, що сьогодні українська армія бореться на фронті проти російських окупантів не лише за себе, а й за всю Європу. 

“Ми пройшли великий шлях, понесли багато жертв… Але я вірю, що скоро ми почуємо: “Вітаємо Україну в Європейському Союзі”. А згодом – і в НАТО”, – резюмував Петро Порошенко.

Теги: Євросоюз, вступ в НАТО, вступ України до ЄС, Петро Порошенко, російсько-українська війна, Угода про асоціацію з ЄС

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