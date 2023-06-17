Сьогодні, 17 червня, херсонській активістці Катерині Гандзюк, яку вбили біля під’їзду її будинку у Харкові обливши сірчаною кислотою, мало б виповнитися 38 років.

Джерело: #Букви.

У спільноті друзів та однодумців Катерини у Facebook згадали про її день народження й написали: “Сьогодні Каті Гандзюк мало б виповнитись 38 років. Херсон був би іншим. Україна була б іншою. Світ був би іншим, якби в ньому не вбивали таких чудових людей. Ми не можемо знайти потрібних слів, аби виразити почуття рідних, друзів, тих, хто знав Катю. Ми можемо лише пообіцяти продовжувати справу — Каті та сотень вбитих на цій війні за справедливу, демократичну та вільну від внутрішніх та зовнішніх ворогів Україну”.

Нагадаємо, вранці 31 липня 2018 року невідомий чоловік напав на Катерину, коли вона вийшла з під’їзду свого будинку. Зловмисник вийшов з кущів їй назустріч і плеснув в жінку сірчаною кислотою. Гандзюк отримала хімічні опіки 30% тіла, перенесла кілька операцій. 4 листопада 2018 роки вона померла. За попередньою інформацією, причиною смерті став тромб. Їй було 33 роки.

Кому винесено вирок?

3 серпня 2018 року Національна поліція України затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк. 22 серпня прокуратура Херсонської області закрила кримінальне провадження щодо Миколи Новікова, затриманого за підозрою в скоєнні замаху. А вже 23 серпня суд заарештував п’ятого підозрюваного. Чоловік під час скоєння злочину отримав значний опік свого тіла.

У червні 2019 року в Покровському міськрайонному суді Дніпропетровської області було оголошено вироки виконавцям нападу на Гандзюк.

Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук – до 6 років, пособники Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – до 4, а Віктор Горбунов – до 3 років позбавлення волі.

Всі п’ятеро повністю визнали свою провину в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, групою осіб, на замовлення, з метою залякування потерпілого, що спричинило смерть потерпілого. Вони надали всі свідчення, сприяли розкриттю злочину і щиро розкаялися в скоєному.

Потерпілі – батьки Катерини Гандзюк і її чоловік – і їх представники погодилися на призначення зловмисникам м’якого покарання за угодою з прокурором про визнання винуватості.

Згодом підозри оголосили ще трьом людям: голові Херсонської облради Владиславу Мангер, Ігорю Павловському – помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука, Олексію Левіну (один з ймовірних організаторів). Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.

Владиславу Мангер оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Його заарештували, але відразу ж відпустили під заставу. Мангер заперечує свою причетність до смерті Гандзюк.

Основна версія вбивства

Слідчі Служби безпеки України вважають, що основною причиною вбивства Катерини Гандзюк могла стати помста за те, що активістка звинуватила керівництво Херсонської області в підпалах лісу.

Чим займалася Катерина Гандзюк?

Катерина Гандзюк була активісткою партії “Батьківщина”, брала участь у Помаранчевій революції, а з 2006 року була депутатом Херсонської обласної ради від БЮТ. У 2014 році вона пройшла до Херсонської міськради за списком “Батьківщини”, але в 2015 році її виключили з лав політсили. З листопада 2016 року Катерина Гандзюк керувала справами виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Повідомляється, що Гандзюк протидіяла навмисним підпалам і незаконним вирубуванням лісів, які координував криміналітет області. В регіоні працювали кілька озброєних організованих злочинних угруповань (ОЗУ). Наприклад, ОЗУ “Кордон” і “Чорний туман”. Ватажка “Кордону” Олександра Цегельника звинувачували в рейдерстві і незаконному вирубуванні лісів. За словами підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Владислава Мангера, “Кордон” створив колишній генерал СБУ Данило Доценко. Саме він, за версією Мангера, є замовником Гандзюк.

“Чорний туман” пов’язували з нардепом від “Блоку Петра Порошенко” Миколою Паламарчуком та його помічником Ігорем Павловським, якого підозрюють в причетності до смерті Гандзюк.