Сьогодні активісту Роману Ратушному, який загинув у бою з російськими окупантами, мало б виповнитися 26 років

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Нагадаємо, що 9 червня 2022 року, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.
Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України.
“Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям” – саме цю тезу Роман просив пам’ятати й поширювати.
Він завжди мав патріотичні настрої: Роман брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років. Також він був громадським активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.
Зазначимо, що Київська міськрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської, що у Солом’янському районі столиці, на вулицю імені Романа Ратушного – київського активіста, який загинув, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення.
За словами Віталія Кличка, столиця продовжує дерусифікацію вулиць та об’єктів. Зокрема тепер у Києві буде вулиця імені Романа Ратушного замість вулиці Волгоградської.
“Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва”, – наголосив очільник Києва.
- Відомий своєю непохитною патріотичною позицією, Роман Ратушний залишив українцям власну настанову, котру відома журналістка Мирослава Барчук нарекла “Заповітом”.
- 18 червня на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з громадським активістом та розвідником Романом Ратушним.
- Український журналіст та головний редактор інтернет-видання “Історична Правда” Вахтанг Кіпіані запропонував запровадити кілька премій імені Романа Ратушного для молодих авторів.
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Світлана Поваляєва, мати громадського активіста та учасника Революції Гідності Романа Ратушного, який загинув під час повномасштабної російсько-української війни, передала каску сина до Музею Майдану.