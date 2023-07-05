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Сьогодні активісту Роману Ратушному, який загинув у бою з російськими окупантами, мало б виповнитися 26 років

Сьогодні, 5 липня, розвіднику та громадському активісту Роману Ратушному, який загинув у бою з російськими загарбниками під Ізюмом, могло б виповнитися 26 років.

Середа, 5 липня 2023, 13:30
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Фото: Facebook/ ГО “Захистимо Протасів Яр”

Джерело: #Букви

Нагадаємо, що 9 червня 2022 року, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.

Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України.

“Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям” – саме цю тезу Роман просив пам’ятати й поширювати.

Він завжди мав патріотичні настрої: Роман брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років. Також він був громадським активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.

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Зазначимо, що Київська міськрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської, що у Солом’янському районі столиці, на вулицю імені Романа Ратушного – київського активіста, який загинув, захищаючи Україну від повномасштабного російського вторгнення.

За словами Віталія Кличка, столиця продовжує дерусифікацію вулиць та об’єктів. Зокрема тепер у Києві буде вулиця імені Романа Ратушного замість вулиці Волгоградської.

“Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва”, – наголосив очільник Києва.

Теги: активіст, загиблий герой, пам'ять, повномасштабна війна, Роман Ратушний, російсько-українська війна - наслідки, український захисник

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