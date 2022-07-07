Сьогодні, 7 липня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подасть у відставку з посади лідера Консервативної партії. На посаді прем'єр-міністра він залишається, поки що до осені.

Про це повідомляє The New York Times.

Також зазначається, що згодом Джонсон зробить офіційну заяву.

Слід зауважити, що після того, як його новопризначений міністр освіти Мішель Донелан пішла у відставку після 36 годин на посаді. Водночас міністр Надхім Захаві сказав прем’єру “йти зараз”. Зокрема, міністр оборони Бен Воллес відмовився від своєї підтримки.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до колег.

Пресслужба Джонсона заявляла, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, проте пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Консервативна партія – британська політична партія, заснована в 1834 році в результаті перетворення партії Торі. Одна з двох (нарівні з Лейбористською партією) основних партій у Великій Британії.