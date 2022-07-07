Про це повідомляє The New York Times.
Також зазначається, що згодом Джонсон зробить офіційну заяву.
Слід зауважити, що після того, як його новопризначений міністр освіти Мішель Донелан пішла у відставку після 36 годин на посаді. Водночас міністр Надхім Захаві сказав прем’єру “йти зараз”. Зокрема, міністр оборони Бен Воллес відмовився від своєї підтримки.
Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до колег.
Пресслужба Джонсона заявляла, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, проте пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.
Консервативна партія – британська політична партія, заснована в 1834 році в результаті перетворення партії Торі. Одна з двох (нарівні з Лейбористською партією) основних партій у Великій Британії.
- Нагадаємо, що у британському уряді тривають масові відставки. За даними ЗМІ, вже понад 50 посадовців відмовились працювати з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном.
- Вчора ввечері депутати Консервативної партії Великої Британії планували сказати Борису Джонсону про те, що він має піти у відставку.
- Раніше повідомлялося, що співробітники Бориса Джонсона зловживали алкоголем та сварилися з прибиральницями під час карантину COVID-19. Про це свідчить звіт, який був опублікований старшою державною службовицею Сью Грей.