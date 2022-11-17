Сьогодні була забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня – Зеленський про вирок у справі збитого літака MH17

Окружний суд в Гаазі (Нідерланди) визнав винним у діях, що призвели до падіння літака MH17, та вбивстві його пасажирів й екіпажу Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Усіх трьох заочно засуджено до пожиттєвого ув’язнення. Також вони мають виплатити 16 мільйонів євро родинам загиблих.

Також визнано, що літак було збито із ЗРК “Бук” ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського. Під час засідання визнано, що самопроголошена влада та бойовики отримувала політичні та військові вказівки з Москви.

Володимир Зеленський назвав це рішення дуже важливим: “Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені”.