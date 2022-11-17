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Сьогодні була забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня – Зеленський про вирок у справі збитого літака MH17

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішнє судове засідання в Гаазі (Нідерланди) заклало основи для покарання винних за злочини агресії Росії проти України.

П’ятниця, 18 листопада 2022, 00:44
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Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Окружний суд в Гаазі (Нідерланди) визнав винним у діях, що призвели до падіння літака MH17, та вбивстві його пасажирів й екіпажу Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Усіх трьох заочно засуджено до пожиттєвого ув’язнення. Також вони мають виплатити 16 мільйонів євро родинам загиблих.

Також визнано, що літак було збито із ЗРК “Бук” ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського. Під час засідання  визнано, що самопроголошена влада та бойовики отримувала політичні та військові вказівки з Москви.

Володимир Зеленський назвав це рішення дуже важливим: “Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені”. 

Він додав, що зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня, які особисто несуть повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Саме це президент назвав первісним злочином, який породив усі інші, скоєні росіянами від 2014 року

“Це те, без чого неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру”, – наголосив Володимир Зеленський.

ДОВІДКА: Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 осіб.

Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака. Раніше #Букви розповідали, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд й досі триває.

Теги: Володимир Зеленський, війна, Гаазький трибунал, російсько-українська війна, MH17, Гаага

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