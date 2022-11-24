Про це повідомляють #Букви.
У 1620 році до берегів Америки прибув корабель з англійськими переселенцями, які згодом заселили Північну Америку та не вижили б без підтримки індіанців — корінних жителів цих земель. На знак цього у 1621 році губернатор Вільям Бредфорд звелів заснувати свято.
День подяки відзначається в США в листопаді, в Канаді — в жовтні, в Україні — у вересні. З 17 вересня 2017 року Свято подяки відзначається у форматі Всеукраїнського.
За старовинною традицією кілька поколінь однієї родини збираються у будинку старших на святковий обід. Їдять цього дня сучасні американці те ж, що їли їхні предки. Чимало страв стали не лише традицією, а й свого роду символами свята.
Страви на День подяки:
- смажена індичка в журавлинному соусі;
- гарбузовий пиріг;
- батат (солодка картопля);
- різні страви з кукурудзи.
День подяки відзначають й в Україні, але він у жодний спосіб не стосується американського свята. В нашій державі цей день присвячений закінченню сільськогосподарських робіт.
У давнину українці святкували свято жнив Обжинки, яке проводилося з нагоди закінчення збирання хлібів.
Для американців свято відзначається, наче Різдво чи День незалежності. Наприклад, заведено ходити до церкви та дякувати Богові.
- 24 листопада відзначають Міжнародний день еволюції та День завоювання друзів. У США 24 листопада 2022 року — День подяки. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять преподобного Федора Студита.
- За даними синоптиків у четвер, 24 листопада, у більшості українських областей пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.