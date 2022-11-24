Сьогодні, 24 листопада святкується День подяки — свято, що відзначається у багатьох країнах світу та пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт.

Про це повідомляють #Букви.

У 1620 році до берегів Америки прибув корабель з англійськими переселенцями, які згодом заселили Північну Америку та не вижили б без підтримки індіанців — корінних жителів цих земель. На знак цього у 1621 році губернатор Вільям Бредфорд звелів заснувати свято.

День подяки відзначається в США в листопаді, в Канаді — в жовтні, в Україні — у вересні. З 17 вересня 2017 року Свято подяки відзначається у форматі Всеукраїнського.

За старовинною традицією кілька поколінь однієї родини збираються у будинку старших на святковий обід. Їдять цього дня сучасні американці те ж, що їли їхні предки. Чимало страв стали не лише традицією, а й свого роду символами свята.

Страви на День подяки:

смажена індичка в журавлинному соусі;

гарбузовий пиріг;

батат (солодка картопля);

різні страви з кукурудзи.

День подяки відзначають й в Україні, але він у жодний спосіб не стосується американського свята. В нашій державі цей день присвячений закінченню сільськогосподарських робіт.

У давнину українці святкували свято жнив Обжинки, яке проводилося з нагоди закінчення збирання хлібів.

Для американців свято відзначається, наче Різдво чи День незалежності. Наприклад, заведено ходити до церкви та дякувати Богові.