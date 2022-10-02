Сьогодні, 2 жовтня, в Україні святкують День територіальної оборони України (ТРО). З нагоди свята представників цього роду військ, які відіграли значущу роль у протистоянні російському воєнному вторгненню, привітав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це інформують #Букви.

30 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 417/2020 “Про День територіальної оборони України”. В Указі наголошувалося на важливості територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

На той час створення такого роду військ лише розглядалося, оскільки на Донбасі тривала операція Об’єднаних сил (ООС), до якої ТРО практично не залучалися. Проте, з 24 лютого 2022 року добровольці ТРО зіграли значущу роль в опорі агресору.

З 2020 року це свято відзначалося в першу неділю жовтня.

Вагомий внесок цього роду військ в умовах широкомасштабної війни РФ проти України, коли тисячі добровольців за кілька днів об’єдналися на захист своєї Батьківщини, відзначив і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

“Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога. Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні — побратими і посестри”.

Залужний наголосив, що під гаслом “Готові до спротиву!” Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні та незламні.