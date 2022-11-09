Сьогодні, 9 листопада, в Україні святкують День писемності та мови, вшановуючи один з найважливіших культурних скарбів та надбань нашого народу.

Про це повідомляють #Букви.

День української писемності та мови започаткували указом президента 1997 року.

Ця дата припадає на день вшанування пам’яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов’ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Також Нестор Літописець є автором української культурної праці – “Повісті минулих літ”.

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Українська належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Загалом у світі – понад 45 мільйонів людей, які розмовляють українською, й більшість з них проживає в Україні.

Зауважимо, що складно переоцінити важливість мови для держави та її народу, адже вона вибудовує кордони, наголошує на ідентичності та унікальності культури.

Саме зараз, у час повномасштабної російсько-української війни громадяни по-новому відчувають її важливість, адже мова — це інструмент, як у руках ворога, так і в руках українців.

Це твердження влучно підкріплюють цитати українських та світових письменників, мислителів та культурних діячів. #Букви зібрали деякі з них:

“Мова — це діалект, у якого є армія і флот”, – Макс Вайнрайх.

“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку XXI століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу”, — Ліна Костенко.

“Мова — це глибина тисячоліть”, — Микита Шумило.

“Ну що б, здавалося, слова…Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує!”, — Тарас Шевченко.

“Освіта — це вид гігієни. Письмо з помилками — то як невимиті руки чи зуби”, — Василь Стус.

“Мова — то серце народу: гине мова — гине народ”, — Іван Огієнко.

“Рідна мова — мати єдності, батько громадянства і сторож держави”, — Мікалоюс Даукша.

“Заговори, щоб я тебе побачив”, — Сократ.

“Мова — це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її”, — Олесь Гончар.

“Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова”, — Леся Українка.

“Граматика керує навіть царями”, — Жан-Батист Мольєр.

“Щоб любити — треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити”, — Василь Сухомлинський.

“Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови”, — Максим Рильський.

“Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя”, — Франсуа Вольтер.

“Мова — далеко не тільки “засіб спілкування“, тобто передачі “вже готових думок“, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способом народження тих думок: коли “нема мови“, людині просто-напросто “нема чим думати”, — Оксана Забужко.

“Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає”, — Хосе-Марія Арце.

“Рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова”, — Вільгельм Гумбольт.

“Без знання української мови українські устремління виявляться збудованими на піску”, — Олександр Потебня.

“Коли в огонь живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси, і визволення, і любові”, — Микола Вороний.

“Рідна мова — мати єдності, батько громадянства і сторож держави”, — Мікалоюс Даукша.