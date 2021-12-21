Сьогодні, 21 грудня, День зимового сонцестояння – найкоротший день і найдовша ніч року. В північній півкулі Землі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм.

Про це повідомляють #Букви.

Термін “сонцестояння” походить від латинських слів sol (Сонце) і sistere (стояти на місці), тому що під час сонцестояння кут між сонячними променями та площиною екватора Землі (так званим схиленням) здається нерухомим. Максимальний кут нахилу земної осі відносно Сонця під час сонцестояння становить 23° 26′.

21 і 22 грудня – найкоротші дні в році, а ніч з 21 на 22 – найдовша. У такому положенні сонячний диск затримається впродовж трьох днів, а потім почне підійматися над горизонтом – його “небесний шлях” збільшуватиметься, а світовий день почне прибувати.

Точний час зимового сонцестояння 2021 року буде 15:59 за всесвітнім координованим часом (UTC). Це майже на шість годин пізніше, ніж торік.

Ось кілька прикладів того, коли 15:59 UTC (Всесвітній координований час) буде в різних місцях по всьому світу. Через різницю часових поясів сонцестояння технічно припаде на середу в деяких частинах Східної Азії.

Сеул: 00:59 середа, 22 грудня

Бангкок: 23:59 вівторок, 21 грудня

Катар: 18:59 вівторок, 21 грудня

Мілан: 16:59 вівторок, 21 грудня

Київ: 17:59 вівторок, 21 грудня

Орландо: 10:59 у вівторок, 21 грудня

Калгарі: 8:59 у вівторок, 21 грудня

Гонолулу: 5:59 ранку у вівторок, 21 грудня

Вісь, навколо якої обертається наша планета, не перпендикулярна її орбіті. Адже вісь обертання Землі нахилена під кутом 23,5 градуси. Цей нахил змушує різні частини Землі отримувати більше або менше сонячного світла, таким чином, утворюються пори року. Планетам без такого нахилу, наприклад Меркурію, бракує сезонів.