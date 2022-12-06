Вітання Верховного Головнокомандувача ЗСУ опубліковане на його Telegram-каналі.
“Сьогодні для мене честь – провести увесь день разом з нашими захисниками і захисницями”, – заявив Зеленський.
Він розповів, що вранці був на Донеччині, де подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках – на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях.
Президент вручив цим військовим державні нагороди і відзнаки.
Також Володимир Зеленський відвідав Харківщину, де подякував лікарям, які рятують наших бійців і також нагородив військових, які беруть і брали участь в деокупації регіону.
Увечері президент уже був у Маріїнському палаці, де зустрівся з українськими військовими та їх ріднею. Захисники щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.
Володимир Зеленський подякував кожному захисникові та його рідним:
“Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги!”.
- Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня, 1991 року, депутати Верховної Ради ухвалили закон “Про Збройні сили України”.
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