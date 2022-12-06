Вітання Верховного Головнокомандувача ЗСУ опубліковане на його Telegram-каналі.

“Сьогодні для мене честь – провести увесь день разом з нашими захисниками і захисницями”, – заявив Зеленський.

Він розповів, що вранці був на Донеччині, де подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках – на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях.

Президент вручив цим військовим державні нагороди і відзнаки.

Також Володимир Зеленський відвідав Харківщину, де подякував лікарям, які рятують наших бійців і також нагородив військових, які беруть і брали участь в деокупації регіону.

Увечері президент уже був у Маріїнському палаці, де зустрівся з українськими військовими та їх ріднею. Захисники щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.

Володимир Зеленський подякував кожному захисникові та його рідним:

“Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги!”.