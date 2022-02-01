Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
У повідомлені зазначається, що 1 лютого відбудеться зустріч Зеленського та прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.
Зустріч лідерів держав та представників ЗМІ запланована у Маріїнському палаці о 19:00.
Також захід транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.
Як повідомляє BBC, напередодні візиту Джонсона до України уряд Великої Британії оголосив про виділення понад 118 мільйонів доларів на сприяння стабільному управлінню та енергетичній незалежності України від Росії.
Кожний українець має право визначати, як ним керувати. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати”, – наголосив Джонсон.
Зокрема, прем’єр-міністра мала супроводжувати міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Проте у неї діагностували COVID-19 і вона самоізолювалася.
- Також Борис Джонсон заявив, що має намір у майбутній телефонній розмові закликати Путіна “відступити від межі” щодо питання України. Він також наголосив, що українці чинитимуть жорсткий опір можливому нападу Російської Федерації.
- Відомо, що у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.
- Нагадаємо, що влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО.