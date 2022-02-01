Сьогодні, 1 лютого до України прибуде прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

У повідомлені зазначається, що 1 лютого відбудеться зустріч Зеленського та прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона, який перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Зустріч лідерів держав та представників ЗМІ запланована у Маріїнському палаці о 19:00.

Також захід транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.

Як повідомляє BBC, напередодні візиту Джонсона до України уряд Великої Британії оголосив про виділення понад 118 мільйонів доларів на сприяння стабільному управлінню та енергетичній незалежності України від Росії.

Кожний українець має право визначати, як ним керувати. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати”, – наголосив Джонсон.

Зокрема, прем’єр-міністра мала супроводжувати міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Проте у неї діагностували COVID-19 і вона самоізолювалася.