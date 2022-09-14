Про це вона повідомила у Страсбурзі під час промови “Про стан Євросоюзу”.

За словами президентки Єврокомісії, у Києві вона проведе зустріч президентом України Володимиром Зеленським для обговорення участі України у спільному ринку ЄС.

Анонсуючи візит Урсула фон дер Ляєн розповіла про кроки та плани зближення України та Євросоюзу.

Вона пригадала, як на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна успішно приєдналась до електромережі Євросоюзу.

“Це планувалось на 2024 рік, а ми зробили це всього за два тижні і сьогодні Україна експортує електроенергію до ЄС”, – сказала вона.

Тому, сказала фон дер Ляєн вона хоче суттєво розширити цю взаємовигідну торгівлю.

“Ми вже зупинили імпортні мита на український експорт. Ми приймемо Україну у нашу вільну європейську мережу роумінгу, справді настав час зробити це. Наші “лінії солідарності” є великим успіхом. І, ґрунтуючись на цьому всьому, комісія працюватиме з Україною, щоб піти ще далі, і щоб забезпечити безперебійний доступ України до єдиного ринку ЄС. Наш єдиний ринок – це одна з найбільших історій успіху, і настав час зробити його історією успіху для наших українських друзів”, – додала вона.

Власне для цього, резюмувала фон дер Ляєн, вона їде до Києва, щоб обговорити всі ці питання з українським лідером т продемонструвати, що “єдиний ринок має потенціал також і для майбутнього України”.