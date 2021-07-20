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Сьогодні найбагатша людина світу Джефф Безос летить у космос: трансляція

Сьогодні, 20 липня, найбагатша людина світу Джефф Безос відправиться у космос разом із екіпажем ракетного корабля New Shepard.

Вівторок, 20 липня 2021, 16:00

Фото: Blue Origin

Про це розповідають #Букви.

Супроводжувати Джеффа будуть його брат Марк Безос, 82-річна американська льотчиця і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

BLUE ORIGIN

Вони будуть подорожувати в капсулі з найбільшими вікнами.

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Корабель New Shepard, побудований компанією Blue Origin Безоса, призначений для обслуговування ринку космічного туризму.

“Я схвильований. Люди продовжують запитувати мене, чи нервую я. Я не дуже нервую, мені цікаво. Ми тренувалися. Ця машина готова, ця команда готова, ця команда чудова”, – сказав Безос в інтерв’ю CBS News.

Команда стартує з пустелі Західного Техасу.

Політ заплановано на 16:00 за київським часом.

Політ транслюватимуть на сайті BlueOrigin.com.

Таким чином у космосі побувають найстаріша та наймолодша людина за всю історію.

Теги: Джефф Безос, відео, онлайнтрансляція, космос

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