Сьогодні найбагатша людина світу Джефф Безос летить у космос: трансляція

Про це розповідають #Букви.
Супроводжувати Джеффа будуть його брат Марк Безос, 82-річна американська льотчиця і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.
Вони будуть подорожувати в капсулі з найбільшими вікнами.
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Корабель New Shepard, побудований компанією Blue Origin Безоса, призначений для обслуговування ринку космічного туризму.
“Я схвильований. Люди продовжують запитувати мене, чи нервую я. Я не дуже нервую, мені цікаво. Ми тренувалися. Ця машина готова, ця команда готова, ця команда чудова”, – сказав Безос в інтерв’ю CBS News.
Команда стартує з пустелі Західного Техасу.
Політ заплановано на 16:00 за київським часом.
Політ транслюватимуть на сайті BlueOrigin.com.
Таким чином у космосі побувають найстаріша та наймолодша людина за всю історію.
- 11 липня Virgin Galactic успішно запустила у космос свого засновника — мільярдера Річарда Бренсона. Після польоту компанія оголосила про розіграш космічної подорожі на своєму кораблі. Бренсон на 9 днів випередив Джеффа Безоса, який вирушить у свій перший політ вже завтра, 20 липня.
- New Shepard вже зробила 15 автоматизованих випробувальних польотів без людей на борту. Перший політ з екіпажем, як очікується, відбудеться після 8:00 за східним часом (після 16:00 за Києвом), якщо дозволятиме погода.