Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання для 4,5 тис. абонентів у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Зазначимо, що за даними “Укренерго”, у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.

“Найближчі 6 місяців у нас в енергосистемі буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні й літні місяці, думаю, ми матимемо збалансовану ситуацію в енергосистемі”, – розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він також зазначив, що вже зараз час починати підготовку до наступної зими. За його словами, насамперед необхідно відновити роботу тих енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях, які було пошкоджено, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб без відключень пережити зиму.