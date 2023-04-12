Станом на 12 квітня енергосистема працює без обмежень, генерація електроенергії забезпечує необхідні обсяги потужності для споживачів по всій Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні. Зокрема, у невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі.

Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

Зазначимо, що нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту.

За словами Галущенка, енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Він наголосив, що цього було досягнуто завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів.

“Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури”, – додав міністр.

Зазначається, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Проте фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Голова Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів – пріоритет.

Нагадаємо, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. Протягом цього періоду було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.