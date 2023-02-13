Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, енергетики завершують аварійні ремонти після масованих обстрілів. Також продовжується збільшення потужності генерації.

Попри суттєве збільшення обсягів споживання через перший робочий день тижня — енергосистема України продовжує забезпечувати потреби споживачів в електроенергії. Генерація відповідає обсягам споживання.

З огляду на вищезазначене стабілізаційні відключення світла можуть застосовуватись лише в декількох областях, де внаслідок суттєвого пошкодження розподільних мереж є проблеми з доставленням електроенергії всім споживачам.