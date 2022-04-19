19 квітня, гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі не працюватимуть. Проте українців спробують врятувати з кількох "гарячих точок".

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На Донеччині та Луганщині продовжуються активні обстріли.

Російські окупаційні війська відмовляються надати коридор для виходу цивільних із Маріуполя у напрямку Бердянська. Також продовжуються перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.

Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що громадян намагатимуться врятувати із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірської громади та Попасної. Однак росіяни відмовили у режимі припинення вогню на 19 квітня.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС.

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15.

Привілля: центральна площа.

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне: Палац культури “Південний”, вул. Чехова, 11.

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а.

Попасна: вул. Щербакова, 1а.