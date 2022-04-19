Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
На Донеччині та Луганщині продовжуються активні обстріли.
Російські окупаційні війська відмовляються надати коридор для виходу цивільних із Маріуполя у напрямку Бердянська. Також продовжуються перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині.
Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що громадян намагатимуться врятувати із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Гірської громади та Попасної. Однак росіяни відмовили у режимі припинення вогню на 19 квітня.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС.
КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15.
Привілля: центральна площа.
Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.
Рубіжне: Палац культури “Південний”, вул. Чехова, 11.
Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а.
Попасна: вул. Щербакова, 1а.
- Нагадаємо, що станом на 19 квітня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 205 дітей та понад 367 отримали поранення.
- Також протягом минулої доби російські військові знищили 6 будинків у Кремінній на Луганщині. Загалом в області пошкодили чи повністю зруйнували 12 будівель.
- 18 квітня стало відомо, що місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Відомо що внаслідок обстрілу міста Золоте (Луганська область) російськими військами щонайменше двоє осіб загинули та четверо поранених.
- Раніше російські солдати обстріляли центр Лисичанська, що на Луганщині, під час погодженого для проведення евакуації мирного населення “режиму тиші”.