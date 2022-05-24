Через 3 місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вперше запрацював Харківський метрополітен.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Наразі потяги курсують з інтервалом руху 30 хвилин. Але за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, вже завтра на Холодногірсько-Заводській лінії інтервал скоротиться до 10 хвилин, а на решті гілок — до 15 хвилин.

Також у повідомленні йдеться, що поки на лінії не можна випустити більше поїздів, оскільки ворожа армія бомбила депо, і частина вагонів постраждала.

“Частина вагонів не підлягає відновленню. Шість складів різною мірою постраждали. Для деяких потрібно закуповувати скло. Є вагони із глобальними пошкодженнями. Зараз у метро працює 1200 осіб, і вже прийшло багато людей, які хочуть працевлаштуватися”, – повідомив міський голова Харкова.

Також Ігор Терехов додав, що у Харкові організують перевезення пасажирів від станцій метро іншими видами громадського транспорту.

Графік роботи метрополітену для пасажирів – з 7:00 до 19:00.