Про це інформує британське видання The Guardian.

Оскільки міжнародні зусилля з тиску на російського лідера тривають, лідери G7, включаючи президента США Джо Байдена та Володимира Зеленського, сьогодні обговорять підтримку Заходом України. Зустріч відбудеться у режимі відеоконференції.

Розмову вестиме канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Зеленський “братиме участь і доповідатиме про поточну ситуацію”, – повідомила речниця уряду Крістіан Гофман.

Очікується, що обговорюватимуться подальші санкції або, принаймні, посилення величезного набору економічних покарань, які вже накладено на Росію.

Посли країн-членів ЄС сьогодні також зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити шостий раунд економічних санкцій проти Москви, який цього разу має включати поетапну заборону на імпорт російської нафти.