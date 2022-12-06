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«Сьогодні мужність має ім’я, і це ім’я – Україна» – привітання офіційних осіб ЄС для ЗСУ

6 грудня Україна відзначає День Збройних. З цієї нагоди офіційні особи Європейського Союзу привітали українських воїнів, зазначаючи, що героїчні чоловіки та жінки протистоять російському агресору, наближаючи перемогу України.

Вівторок, 6 грудня 2022, 15:55
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Відповідну заяву опублікувала пресслужба офіційного представництва ЄС в Україні.

У спільній заяві зазначили, що ЄС радо і гордо підтримує українських військових зброєю та навчанням.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що “увесь світ захоплюється хоробрістю українських воїнів, їхньою відвагою та рішучістю боронити свою Батьківщину”, наголошуючи, що “українці та українки захищають свою націю та свою свободу”, зазначивши, що Європейський Союз і країни-члени вже надали Україні військового обладнання на суму щонайменше 8 мільярдів євро.

Своєю чергою, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола зазначила, що Україні потрібна зброя, важкі озброєння, танки.

“Країни-члени можуть надати їх, оскільки РФ посилює вторгнення і стає дедалі безрозсуднішою. Нам потрібно відповідати пропорційно, щоб Україна перемогла у цій війні”, – наголосила вона.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель зауважив, що українці б’ються, аби захистити свою землю та майбутнє своєї нації.

“Ви також захищаєте наші спільні цінності та принципи”.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн констатувала, що “сьогодні мужність має ім’я, і це ім’я – Україна. У мужності є обличчя – це обличчя українців та українок, які протистоять російській агресії”.

Після жорстокого неспровокованого російського вторгнення, Збройні сили України перетворились на щит для європейської спільноти. Вони стали символом гідності для світу. Кожен український захисник і захисниця відстоює не лише за територіальну цілісність України та її майбутнє як європейської держави, але й спільні європейські цінності, йдеться у заяві.

Своєю чергою, воїн Збройних Сил України Павло Вишебаба висловив вдячність ЄС за повноцінну підтримку від самого початку повномасштабного вторгнення.

“Ми це відчуваємо. Це підтримка фронту бронежилетами, автомобілями, шоломами”, – наголосив він.

Воїн Збройних Сил України Олександр Шульга також зазначив, що європейська військова допомога відчувається українцями, українськими військовими на всіх рівнях, від піхотинця до генерала.

“Від польської гвинтівки до німецької гаубиці чи системи залпового вогню високої точності. Українці цінують це, адже разом – ми сильніші!”  – заявив Шульга.

У заяві представництва зазначили, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у цій жорстокій загарбницькій війні РФ проти України. З початку повномасштабного вторгнення, ЄС та країни-члени надавали суттєву військову допомогу Україні, зокрема через Європейський фонд миру. Допомога нині вже складає 3,1 мільярда євро, а з урахуванням двосторонньої допомоги, цифра сягає 9 мільярдів.

Окрім цього, нещодавно запущена Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) посилить військові спроможності Збройних сил України. Ця місія тренуватиме 15 тисяч українських військовослужбовців. Також в її межах будуть надані необхідні ресурси – 16 мільйонів євро на летальне оснащення для навчань.

“Ми продовжимо підтримувати Україну й українських захисників стільки, скільки потрібно”, – резюмували привітання для ЗСУ.

Теги: Боррель, день ЗСУ, ЄС, Метсола, привітання для ЗСУ, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мішель

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