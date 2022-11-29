Сьогодні, 29 листопада, у Київській області відбуватимуться навчання саперів, а відтак мешканці можуть чути звуки вибухів

Про це повідомили у Київській ОВА.

За даними КОВА, навчання відбуватимуться у Вишгородському районі Київщини.

“Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, – мовиться у повідомленні.

А тому в окремих громадах області можуть бути чутними звуки вибухів.

У Київській ОВА закликали мешканців зберігати спокій, а у випадку повітряної тривоги переходити в укриття.