Про це повідомили у Київській ОВА.
За даними КОВА, навчання відбуватимуться у Вишгородському районі Київщини.
“Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів”, – мовиться у повідомленні.
А тому в окремих громадах області можуть бути чутними звуки вибухів.
У Київській ОВА закликали мешканців зберігати спокій, а у випадку повітряної тривоги переходити в укриття.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде “підтримка останніх темпів удару”.