Сьогодні, 27 квітня, на Прикарпатті поблизу Яремчого зафіксували землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

27 квітня 2023 року о 13:34:53 (за київським часом) Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус за 7 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км.

За класифікацією землетрус відноситься до “ледве відчутних”. Коливання відчувають тільки окремі особи, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібний за силою землетрус, у цього ж районі, зареєстровано 12 квітня 2023 року, магнітудою 2,5 бала.

Зазначимо, що нещодавно, 14 квітня, на території Закарпатської області, в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 11 км на схід від міста Іршава, на глибині 4 км.