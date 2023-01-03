Сьогодні, 3 січня, на території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

У ГЦСК зазначили, що за класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми. Люди прокидаються, але ніхто не лякається.

Відтак, коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

У центрі зазначили, що з території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Нагадаємо, що 28 грудня, в Надвірнянському районі Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

У ГЦСК зазначили, що епіцентр землетрусу знаходиться на захід від населеного пункту Делятин, Надвірнянського району Івано-Франківської області, на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами. Останній землетрус у цьому районі зареєстровано 15 листопада 2022 року з магнітудою 2,4.