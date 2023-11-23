Із передбачених містом на підтримку сил безпеки та оборони понад 6,2 мільярдів гривень передамо 500 мільйонів прямою субвенцією Генштабу Збройних сил України. Це кошти за програмою «Захисник Києва».

Також із резервного фонду спрямуємо додатково на програму ще 300 мільйонів гривень, які підуть київським військовим частинам, що звернулися до нас за допомогою.

Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше найнеобхідніше нашим воїнам.