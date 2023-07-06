Сонячний шторм прямує до Землі та він може викликати красиві полярні сяйва, які можна побачити з усього світу.

Джерело: Insider

“Варто вийти на вулицю близько півночі за місцевим часом у ніч із четверга на п’ятницю”, — сказав Даніель Вершарен, доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона.

Наразі очікується, що шторм буде відносно помірним.

“Велика проблема в цю пору року полягає в тому, що ніч дуже коротка. Це означає, що є лише дуже короткий проміжок часу, коли дійсно досить темно, щоб побачити полярне сяйво”, — сказав Вершарен.

Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки від Сонця врізаються в магнітне поле Землі, збуджують молекули в нашій атмосфері та викликають красиві зелені та рожеві смуги на небі.

Ці збуджені молекули зазвичай надто тьмяні, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, але вони стають набагато помітнішими під час сонячних бур, оскільки величезна кількість заряджених частинок Сонця відразу врізається в Землю.

Вчені уважно стежать за сонцем, оскільки воно вже стає активнішим, ніж було за останні два десятиліття.

З того часу “наше суспільство значно просунулося вперед. Тим часом наша залежність від супутникової інфраструктури зросла, і наша вразливість до космічної погоди зросла”, — сказав Вершарен.