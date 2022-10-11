Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його даними, дві крилаті ракети було збито повітряним командуванням Центр.
Ще чотири – військовослужбовцями командування Схід.
Також вісім російських ракет знищили на півдні підрозділи командування Захід та Південь.
“Це вже 14 ракет”, – наголосив Юрій Ігнат.
За словами речника Повітряних сил ЗСУ, кількість збитих ворожих ракет збільшуватиметься.
Як зауважили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, 14 ракет було знищено під час другої хвилі запуску ракет по Україні – з 9:30 по 13:00. Під час першої хвилі силами ППО було збито 4 ракети. Таким чином загальна кількість знищених ракет – 18.
- Від ранку фактично по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. Другий день поспіль росіяни завдають масованих обстрілів по Україні. Частину з них вже збили сили ППО.