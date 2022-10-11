Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, силами ППО було збито 18 російських ракет.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його даними, дві крилаті ракети було збито повітряним командуванням Центр.

Ще чотири – військовослужбовцями командування Схід.

Також вісім російських ракет знищили на півдні підрозділи командування Захід та Південь.

“Це вже 14 ракет”, – наголосив Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, кількість збитих ворожих ракет збільшуватиметься.

Як зауважили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, 14 ракет було знищено під час другої хвилі запуску ракет по Україні – з 9:30 по 13:00. Під час першої хвилі силами ППО було збито 4 ракети. Таким чином загальна кількість знищених ракет – 18.