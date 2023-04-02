Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом. Зауваживши, що росіяни посилили тиск не деяких напрямках.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зазначив, що під Бахмутом сьогодні “особливо гаряче”. Під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Наголосивши, що стійкість кожного – це стійкість усієї України, а допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні.

Він особливо відзначив 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му і 92-гу окремі механізовану бригади, десантників “вісімдесятки”, 5-ту окрему штурмову бригаду.

Також подякував морпіхам 35-ї, 36-ї бригад, артилеристам 55-ї окремої бригади, 64-го, 66-го окремо гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади.

Дякую всім, хто береже Запоріжжя, Херсонщину, напрямок Дніпропетровщини, Харків, Сумщину, Чернігівщину. Усім, хто береже наш кордон. Усім, хто рятує наших людей від поранень, від болю”, – зазначив президент.

Окремо глава держави подякував усім, хто тренує наших воїнів, адже саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат. І наголосив, що головне зараз – “берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі”.

Зазначимо, триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.