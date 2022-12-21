Сьогодні, 21 грудня, найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною у межах акції #LightUpUkraine.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Відтак, освітлення вимкнуть Римський Колізей та Сіднейська опера, будівлі інституцій ЄС в Брюсселі, парламенту Шотландії в Единбургу, мерії Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто.

Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій сьогодні вимкнуть світло на знак солідарності з народом України та закличуть своїх відвідувачів долучитися до збору на генератори для українських лікарень. Акція проходить на тлі візиту президента Зеленського до США, де будуть обговорювати всебічну підтримку України під час повномасштабної війни.

Кампанія #LightUpUkraine має на меті зібрати через фандрейзингову платформу UNITED24, започатковану президентом Зеленським ­– 10 000 000 доларів на придбання генераторів для українських лікарень.

Варто зазначити, що першим до #LightUpUkraine приєднався легендарний нью-йоркський Карнеґі-Хол — там вимкнули світло 4 грудня 2022 року, під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії “Щедрик”.

За даними МЗС України, загалом 21 грудня о 20:00 світло вимкнуть приблизно 62 локації у 19 країнах світу.

Кампанію #LightUpUkraine, яку запустила фандрейзингова платформа UNITED24, підтримали одразу 6 амбасадорів: Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер і Тімоті Снайдер. Тепер до них долучаються понад 60 міжнародних локацій і це справжній знак солідарності з Україною.

“Кожен публічний заклик — чи то від Колізею, чи то від мерії Лондона — це не тільки увага до України у передріздвяний час, але й пожертви, які допоможуть придбати генератори для українських лікарень. Станом на зараз люди та компанії з усього світу вже пожертвували на це понад 2 мільйони доларів”, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Акція #LightUpUkraine організована UNITED24, МЗС України та міжнародною депутатською коаліцією United for Ukraine.

Своєю чергою, 77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сьогодні ввечері, 21 грудня, також долучиться до акції на підтримку України й вимкне освітлення у своїй домівці.

“Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 8 годині вечора на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!” – написав Борис Джонсон.

Також він додав до допису зображення з написом: “Проявіть солідарність з українцями на це Різдво ­– вимкніть святкове освітлення, продемонструйте вашу підтримку”.