Законопроєкт №9342 про виплати щомісячної додаткової винагороди військовослужбовцям ухвалено за основу.

Повідомляє Верховна Рада України

ВРУ збільшила виплати військовослужбовцям, а також військовослужбовцям строкової служби, курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки.

Виплати становлять:

від 30 000 до 100 000 грн – військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;

6 000 грн – військовослужбовцям строкової військової служби;



6 000 грн – тимчасово непридатним військовослужбовцям та тим, хто зазнав травми, каліцтва під час бойових дій;



2350 грн – курсантам.

Крім того, пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини.

Також, законопроєкт передбачає обов’язкову підготовку громадян України, які призиваються на військову службу під час мобілізації і раніше не мали досвіду військової служби. Вони будуть навчатися базовим військовим навичкам і отримувати спеціальну підготовку з військово-облікової спеціальності. Командири зобов’язані не допускати призваних на військову службу під час мобілізації до бойових дій, які не пройшли базової військової підготовки.