Про це повідомляють #Букви з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського ведучому Hard Talk Стівену Сакуру.
Президент України Володимир Зеленський рік тому, 12 жовтня 2020 року, в інтерв’ю ведучому каналу BBC сказав наступне:
“Це не є проблема для мене.. Якщо я не зможу закінчити війну – значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами”.
На відео з 8:35
- Сьогодні під стіни Офісу президента прийшли родичі українських воїнів, які потрапили у полон або ж вважаються зниклими безвісти.
- Нагадаємо, від початку окупації на Донбасі через порушення права на життя та безпеку загинули майже 14 тисяч громадян України.
- Раніше повідомлялось, що окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою Російської Федерації закривають навчальні заклади: школи, профтехучилища, технікуми та ВНЗ.
- У вересні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до ЮНІСЕФ з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), і запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт.