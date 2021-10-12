Президент України Володимир Зеленський рік тому пообіцяв піти з посади президента України, якщо війна на Донбасі не припиниться.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського ведучому Hard Talk Стівену Сакуру.

Президент України Володимир Зеленський рік тому, 12 жовтня 2020 року, в інтерв’ю ведучому каналу BBC сказав наступне:

“Це не є проблема для мене.. Якщо я не зможу закінчити війну – значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка здатна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами”.

На відео з 8:35