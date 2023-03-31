Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
Сьогодні рівень споживання електроенергії є нижчим, ніж у попередні два дні. Імпорт електроенергії – несуттєвий.
Проте у Житомирській області все ще є мережеві обмеження. Тому застосовуються відключення споживачів, які сьогодні можуть бути дещо більшими, ніж учора, через менш сонячний день та зниження активності відновлюваних джерел енергії у регіоні.
В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.
За даними “Укренерго”, складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах.
“На всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими масованими атаками, тривають аварійно-відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів”, – підсумували у компанії.
- За даними Міненерго, у п’ятницю, 31 березня, у Житомирській та Харківській областях можливі тимчасові відключення електроенергії.
- У найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.
- 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.